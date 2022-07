Salernitana, Bradaric e Sambia ok: vicino Boulaye Dia

SALERNITANA - Una decisa accelerata in chiave mercato per la Salernitana del presidente Iervolino. Dopo gli arrivi di Lovato, Pirola, Valencia e Botheim il club campano ha in cassaforte altri due rinforzi. Ieri giornata di visite mediche per il terzino sinistro croato classe '99, Domagoj Bradaric. Contratto quadriennale per l'ex Lilla. Vicinissimo il terzino destro (può agire anche a centrocampo in diversi ruoli) Juniors Sambia dal Montpellier. Per Federico Bonazzoli si tratta ancora, con il club granata che offre 1,45 fino al 2025 rispetto alla richiesta da 1,5. Le parti si riaggiorneranno. Intanto ad un passo il bomber senegalese Boulaye Dia dal Villarreal.