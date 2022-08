Calciomercato Salernitana, per la difesa occhi su Bronn e Kouyatè

SALERNO - Cercasi rinforzi in difesa. La Salernitana ha bisogno di completare il proprio reparto arretrato con ulteriori innesti dopo la serie di di infortuni che ha colpito il gruppo granata. Contro il Parma in Coppa Italia mancheranno Lovato, Bradaric, Radovanovic, Gyomber, Boultam, Mamadou Coulibaly, vicino alla Ternana, e lo squalificato Motoc. Il ds Morgan De Sanctis sta monitorando il mercato francese e ha puntato gli occhi su due difensori del Metz. Il primo è il centrale Dylan Bronn, nato a Cannes ma di origine tunisine (35 presenze con le Aquile di Cartagine). Nella scorsa stagione 28 presenza da titolare in Ligue 1. Il secondo è Kiki Kouyatè, classe '97, nazionale maliano ed extracomunitario, per cui la Salernitana dovrebbe prenderlo solo in prestito con diritto di riscatto. Il profilo di Kouyatè è ritenuto perfetto per la difesa a tre di Nicola, con il maliano che può giocare come braccetto di destra e di sinistra. Per il centrocampo resistono le idee legate a Hrustic e Rovella. In attacco uno tra Pavlidis dell'Az Alkmaar e Habib Diallo dello Strasburgo.