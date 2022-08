Salernitana, è fatta per gli arrivi di Candreva e Bronn

SALERNO - Prosegue la campagna rafforzamenti della Salernitana che, in vista della sfida di domenica contro la Roma, ha dato l'accelerata al calciomercato. Dopo aver annunciato l'ingaggio del centrocampista olandese Tonny Vilhena - che indosserà la maglia numero 10 -, il club granata ha virtualmente chiuso altre due operazioni. Si tratta del centrocampista Antonio Candreva (prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza) della Sampdoria e del difensore del Metz, Dylan Bronn. Entrambi sono attesi a Salerno tra stasera e domani per le visite mediche. In giornata, tra l'altro, la dirigenza della Salernitana ha incontrato anche l'entourage di Giulio Maggiore. Il centrocampista è in uscita dallo Spezia ma il club campano, nonostante il corteggiamento serrato, non è riuscito a chiudere l'operazione. Al momento c'è ancora distanza tra domanda ed offerta e la richiesta del calciatore viene ritenuta troppo alta dalla Salernitana. Il ds Morgan De Sanctis, però, non molla la presa e continua a lavorare per provare a chiudere la trattativa. Nella prossima settimana, poi, il dirigente dei campani proverà a rinforzare anche l'attacco: con Habib Diallo che è considerato incedibile dallo Strasburgo, la Salernitana tiene vive le piste che portano a Krzysztof Pi?tek dell'Herta Berlino e a Boulaye Dia del Villarreal. Ma non è da escludere un nome a sorpresa.