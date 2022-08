SALERNO - Colpo di qualità e di esperienza per la fascia destra della Salernitana. Il club di Daniele Iervolino si è assicurato le prestazioni di Antonio Candreva. L'esterno romano classe '87 arriva dalla Sampdoria in prestito con obbligo di riscatto a 1 milioni in caso di salvezza (1,8 milioni al giocatore). Candreva, intanto, è arrivato al Centro Sportivo Mary Rosy della Salernitana concedendo foto e autografi ai tifosi presenti.