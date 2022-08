SALERNO - Rinforzo in difesa per la Salernitana di Davide Nicola. Con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, il club granata annuncia "di aver raggiunto l’accordo con il F.C. Metz per il trasferimento a titolo definitivo del difensore classe ’95 Dylan Bronn. Il calciatore si è legato al club granata fino al 2025. Il calciatore indosserà la maglia numero 2".