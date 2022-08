Calciomercato Salernitana, trattativa ad oltranza per Dovbyk

SALERNO - Continua la trattativa tra la Salernitana e il Dnipro-1 per l'attaccante Artem Dovbyk. Il club di Daniele Iervolino ha individuato nel classe '97 il profilo ideale per rinforzare il pacchetto offensivo messo a disposizione del tecnico Davide Nicola. La Salernitana è in pressing sul club ucraino e ha anche alzato la propria offerta: prestito a 1,3 milioni con diritto di riscatto fissato a 8 milioni e bonus fino a 800.000mila euro. L'intenzione del Dnipro-1 però è quello di cedere Dovbyk a titolo definitivo per una cifra vicina ai 12 miloni. Insomma trattativa ad oltranza, con il 25enne attaccante che è anche seguito da Torino e Dinamo Kiev.