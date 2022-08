Piatek è della Salernitana: accordo con l'Hertha Berlino

Krzysztof Piatek è virtualmente della Salernitana. Manca solo l’ufficialità, ma l’attaccante domani sosterrà (non a Salerno) le visite mediche. L’Hertha Berlino ha accettato la proposta del club campano ed il ventisettenne polacco, ex Fiorentina, Milan e Genoa, ha dato il suo ok al trasferimento in nottata. Arriverà probabilmente in prestito con diritto di riscatto. Piatek è stato uno dei primissimi giocatori trattati da Morgan De Sanctis in questo mercato. Poi il diesse dei campani aveva virato su Dovbyk del Dnipro (14 gol nel campionato ucraino l’anno scorso) e su Batshuayi del Chelsea (14 gol col Besiktas nella scorsa stagione), ma le operazioni si sono rivelate molto costose. Lo scorso anno Piatek, nazionale polacco, ha segnato 3 gol in A con la Fiorentina ed 1 in Bundesliga. Quattro anni fa la sua migliore stagione italiana: 13 gol col Genoa in 19 partite e 9 col Milan nel girone di ritorno. Poi non è riuscito più a ripetersi. La Salernitana è l’occasione per il suo rilancio.