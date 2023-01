Salernitana, preso Crnigoj: il dato curioso sul primo gol col Venezia

SALERNO - Attraverso un comunicato ufficiale la Salernitana ha annunciato "di aver raggiunto l’accordo con il Venezia F.C. per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto del centrocampista classe ’95 Domen Crnigoj". Il calciatore, a quanto si apprende dalla nota del club granata, "indosserà la maglia numero 22". Nazionale sloveno Crnigoj, dopo le esperienze con Koper e Lugano, è arrivato in Italia nell'agosto del 2020, firmando un triennale con il Venezia. E fin da subito la Salernitana è stata nel destino di Crnigoj, visto che la prima rete messa a segno dallo sloveno con la maglia arancioneroverde è stata contro la Salernitana, il 27 dicembre 2020. Ma fu una marcatura del tutto indolore per i granata, visto che lo sloveno andò a segno nel finale, dopo la doppietta di Andrè Anderson che consegnò i tre punti alla Salernitana.