Calciomercato Sampdoria, ufficiale Thorsby all'Union Berlino

SAMPDORIA - Con un comunicato diramato sul proprio sito ufficiale, la Sampdoria annuncia "di aver ceduto a titolo definitivo al F.C. Union Berlin i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Morten Thorsby". Dopo 3 anni in Italia il norvegese classe 096 saluta i blucerchiati e la Serie A. In Liguria era arrivato nel luglio 2019, dopo cinque stagioni trascorse all'Heerenveen. Sono 8 le reti e 3 gli assist in 98 presenze totali con la Sampdoria. Ora l'avventura in Bundesliga all'Union Berlino.