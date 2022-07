Sampdoria, dopo Djuricic occhi su Tousart dell'Hertha Berlino

GENOVA - La Sampdoria riaccoglie Filip Djuricic. Il trequartista serbo, svincolatosi dal Sassuolo, torna in blucerchiato dopo la prima esperienza in Liguria tra il 2016 e il 2018. Per l'ex neroverde pronto un contratto triennale con ingaggio da 1,5/1,6 milioni all'anno. Visite mediche e firma in programma lunedì. Il club blucerchiato non si ferma qui. Proseguono i contatti con il Cagliari per Marko Rog (si ragiona su un trasferimento a titolo definitivo) e con l'Herta Berlino sono stati mossi passi decisivi per Lucas Tousart. Sullo sfondo sempre Villar della Roma, nel mirino anche di Monza e Valencia.