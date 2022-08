Calciomercato Sampdoria, per Villar serve l'accordo sulla formula

GENOVA - Dopo le riflessioni dei giorni scorsi, è arrivato anche il sì della Sampdoria, che ieri ha dato l’ok alla cessione di Mikkel Damsgaard (22) al Brentford. L’offerta da circa 14 milioni di euro più 6 di bonus presentata dal club inglese è ritenuta infatti soddisfacente dai dirigenti blucerchiati alle prese, in questa sessione, con un profondo rinnovamento del centrocampo. Sorride pure il calciatore danese, al quale è stato garantito un contratto da 2 milioni di euro a stagione. Quella di ieri è stata una giornata importante per fare passi avanti nella trattativa con la Roma riferita a Gonzalo Villar (24), che è molto stimato dal tecnico Marco Giampaolo. Nuovi contatti ieri tra gli intermediari e Trigoria, va trovata la quadra con la Roma sulla formula del trasferimento. I giallorossi vogliono inserire l’obbligo di riscatto, mentre i blucerchiati puntano sul diritto. La Sampdoria rifletterà altre 48 ore, un tempo dentro al quale potrebbe arrivare la fumata bianca. Su Marko Rog c’è stato un problema formula: il croato del Cagliari aveva chiesto di essere venduto a titolo definitivo, con i doriani determinati a prenderlo solo in prestito per tutelarsi in caso di ricadute. Intanto Filip Djuricic (30) è anche ufficialmente un giocatore blucerchiato. Ieri il serbo ex Sassuolo ha svolto le visite mediche e firmato il contratto biennale con opzione per un’altra stagione, da circa 1,5 milioni di euro a stagione.