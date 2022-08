Juve, il ds della Sampdoria Osti: "Rugani? Solo se andrà via Murillo"

Nelle ultime ore la Sampdoria era stata data in vantaggio per Daniele Rugani . Sul difensore della Juventus, anche Empoli (club che l'ha cullato, intento a cercare a un sostituto di Mattia Viti , passato al Nizza ) ed Hellas Verona . Tuttavia, il ds blucerchiato Carlo Osti , a margine della sfida di Coppa Italia contro la Reggina , frena gli entusiasmi: "Dipende da ciò che farà Jeison Murillo ".

Il responsabile dell'area tecnica del club ligure ha proseguito: "In questo momento abbiamo quattro difensori centrali. Oltre a Murillo ci sono anche Colley , Ferrari ed è arrivato Leverbe . Valuteremo attentamente la situazione insieme a Marco Giampaolo , che ha preparato molto bene la squadra in questo precampionato estivo".

Juve, Rugani: Sampdoria in vantaggio su Empoli, Verona e Galatasaray

Negli ultimi giorni, oltre a Sampdoria, Empoli e Verona, a Rugani si era interessato anche il Galatasaray, ma la trattativa non ha preso corpo. Nell'ultima stagione disputata con la Juventus, il classe 1994, ha totalizzato 16 presenze in complessive: 12 in campionato, 4 in Champions ed una in Coppa Italia, in cui è andato anche a segno nella gara proprio contro la Sampdoria.