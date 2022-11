Sabiri star: in Serie A c’è la fila

ROMA - Abdelhamid Sabiri si prende la scena del Mondiale in Qatar ad una settimana dal suo inizio e firma con una prodezza la vittoria di ieri contro il Belgio: una punizione deliziosa, al minuto 73’, che porterà al gol del vantaggio assegnato poi dalla Fifa a Romain Saiss. Parliamo di una autentica perla, alla sua maniera, da calcio piazzato, perché Sabiri è uno specialista. Del resto, ha sempre studiato dai migliori: negli anni ha visto e rivisto i gesti tecnici dei fenomeni nel ruolo come Zidane e Juninho Pernambucano. Il classe ’96 è riuscito quindi a cambiare la partita grazie alle sue qualità. E così in Patria è stato celebrato un pò da tutti, e non solo per le sue caratteristiche tecniche: viene descritto come un professionista serio e un ragazzo molto generoso. Fortissimo, poi, il legame con la famiglia come testimonia la foto pubblicata sui social in cui si abbraccia con i suoi cari. «Everything for you Mama Papa», il testo del messaggio che ha accompagnato la commovente immagine.