La Samp ingaggia Jesé, dai 5mila euro al GFvip alla serie A: la storia incredibile

GENOVA - La Sampdoria ha annunciato l'arrivo, a titolo definitivo dell'attaccante Jesé Rodriguez, ex Real Madrid e Paris Saint Germain. Jesé era svincolato dopo aver risolto, alcune settimane fa, il contratto con l'Ankaragucu per una serie di irregolarità commesse dal club turco. Nuova esperienza all'estero quindi per Jesé, che ha vissuto vestito le maglie di Las Palmas, Stoke City, Betis e Sporting Lisbona. Nel 2018 fece parlare di sé anche fuori dal campo, quando avrebbe pagato 5mila uro per provorare l'eliminazione della sua ex Aurah Ruiz dal Grande Fratelli Vip spagnolo.