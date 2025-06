Sampdoria, è corsa a due tra De Rossi e Foti

GENOVA - Daniele De Rossi come prima scelta, obiettivo chiaro per la Sampdoria : l’ ex tecnico della Roma sarebbe il tecnico perfetto per rilanciare il progetto blucerchiato dopo un’annata chiusa con una salvezza acchiappata in extremis dopo il tormentato playout con la Salernitana .

De Rossi, c'è l'assalto del Monza

La situazione è chiara, ma su De Rossi nelle ultime ore ci sarebbe stato l’assalto del Monza nel caso in cui ci fosse il cambio di proprietà con la cordata dall’anima giallorossa guidata da Baldissoni e Burdisso che andrebbe a ricoprire il ruolo di direttore sportivo. C’è la concorrenza del Monza dunque ma la Samp non molla l’obiettivo perché De Rossi avrebbe tutte le caratteristiche per dare slancio e qualità al nuovo Doria che vuole puntare ad un campionato di vertice dopo l’ultima stagione in mezzo alla tempesta.

Sampdoria, piani futuri

Sono tempi strettissimi, all’inizio della prossima settimana bisogna prendere una decisione per iniziare ufficialmente il nuovo cammino. Intanto ieri ci sarebbe stato un incontro tra il ds Andrea Mancini e il tecnico Alberico Evani: sul tavolo un confronto di idee su quelli che dovrebbero essere i progetti per la prossima stagione e come porre le basi. Una chiacchierata franca e senza tanti giri di parole a cui seguirà probabilmente già lunedì un vertice tra il direttore sportivo e il presidente della Sampdoria Matteo Manfredi, che intanto valuta Michele Uva, ex vice presidente Uefa, come nuovo dg. Le sensazioni sono piuttosto evidenti, si va verso il divorzio: la società ha apprezzato tantissimo il risultato ottenuto con la Salernitana con la sospirata salvezza ma c’è l’idea di voltare pagina con un nuovo allenatore. Potrebbe restare invece con un ruolo diverso Attilio Lombardo che quest’anno è stato il vice allenatore di Evani. C’è De Rossi in pole position ma attenzione anche Salvatore Foti, per diversi anni tra Roma e Fenerbahçe, è stato il vice di Josè Mourinho ma adesso vuole provare l’esperienza da solo. E’ un blucerchiato, conosce l’ambiente ma sarebbe la sua prima volta da allenatore in prima.