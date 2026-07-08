Lorenzo Insigne alla Sampdoria: visite mediche, i dettagli dell'accordo

Visite mediche con la Sampdoria per Lorenzo Insigne (35). Archiviata la delusione per la retrocessione con il Pescara - dove il presidente Sebastiani sperava di convincerlo a restare anche dopo la discesa in Serie C e magari farlo giocare con il fratello Roberto - l'ex capitano del Napoli alla fine ha deciso di sposare il progetto blucerchiato restando in Serie B .

Insigne alla Sampdoria: contratto annuale con di rinnovo a determinate condizioni

Per il fantasista è pronto un contratto di un anno con rinnovo per un'ulteriore stagione al raggiungimento del 50% delle presenze. Insigne è arrivato al centro sportivo Mugnaini ed è pronto a firmare l’accordo. Domenica raggiungerà i nuovi compagni nel ritiro di Ponte di Legno. La Sampdoria è in chiusura anche per il portiere Giacomo Bianchi (18) dal Vicenza e per il difensore centrale Federico Pozzi (17) dall'Atalanta.