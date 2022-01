Carnevali: "Inter la prima a muoversi per Scamacca e Frattesi"

MILANO - "Scamacca? L'Inter è stata una delle prime a interessarsi. Ma ci sono altri club, hanno tentato di prenderlo già a gennaio anche dall'estero , ma abbiamo resistito". L'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha parlato così ai microfoni di Sky direttamente dall'hotel Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato. "Non abbiamo necessità di vendere in questa sessione, dopo la cessione di Boga. Dal punto di vista economico siamo a posto, aspettiamo l'estate. Però è vero, l'Inter è stata una delle prime a muoversi per Scamacca e anche per Frattesi. Non siamo riusciti a trovare le condizioni per l'arrivo di Lucca dal Pisa, ma ne riparleremo questa estate, abbiamo ottimi rapporti con il club toscano", ha concluso.