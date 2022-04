Sassuolo, Carnevali: "Big richiesti, ma cercheremo di tenerli"

CAGLIARI - "Dobbiamo cercare di alzare sempre l'asticella, pensavamo che con il cambio dell'allenatore non sarebbe stata una stagione facile e invece stiamo facendo bene, stiamo ottenendo ottimi risultati, siamo in un momento in cui dobbiamo anche valutare chi resta e chi va via per poi pragrammare la prossima stagione". Sono le parole di Giovanni Carnevali ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Cagliari-Sassuolo.