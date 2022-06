Sassuolo, duello col Torino per Boloca del Frosinone

SASSUOLO - Il centrocampista del Frosinone Daniel Boloca (23) è conteso da Sassuolo e Torino. I neroverdi, venerdì hanno chiuso e definito l’affare Agustin Alvarez (21). L’attaccante uruguaiano sarà in Italia in settimana per le visite mediche che anticipano la firma sul contratto quinquennale. Al Penarol 12 milioni di euro. L’arrivo della punta avvicina l’addio di Gianluca Scamacca (23) sul quale orbitano Psg, Borussia Dortmund e Arsenal. I buoni rapporti con la Roma, poi, nell’ambito dei colloqui per Davide Frattesi (22), possono aiutare i neroverdi ad arrivare a uno tra i giovani giallorossi più interessanti: Cristian Volpato (18), Filippo Tripi (20), Tommaso Milanese (19) e Felix (19). Quest’ultimo, che la Roma intende cedere solo a titolo definitivo, è seguito anche dalla Salernitana.