Scamacca, l'ad Carnevali: "Ne ho parlato con il Psg"

"Incontro con il Psg per Scamacca? Luis Campos è un mio amico, ci siamo incontrati anche in occasione della finale di Champions League. Si è parlato di più giocatori, ma senz'altro Scamacca è stato argomento della conversazione". Sono le parole, ai microfoni di Sky Sport, dell'amministratore delegato e direttore generale del Sassuolo, Giovanni Carnevali. Il club francese è seriamente interessanto all'attaccante neroverde che questa stagione ha realizzato 16 gol in campionato. "Credo che Scamacca sia un giocatore interessante per molte società", ha aggiunto Carnevali che poi ha anche parlato del possibile sostituto per l'attaccante azzurro: "Agustin Alvarez? Non lo abbiamo ancora definito, spero di riuscirci nel giro di qualche ora. Se ci riusciremo, lo accoglieremo molto volentieri. È un giocatore importante, sarà un'arma in più".