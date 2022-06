Sassuolo-Alvarez, blitz e firma. Occhi su Faes

SASSUOLO - Contratto fino al 2027: l'attaccante Agustin Alvarez è sbarcato ieri in Italia per pefezionare l'accordo con il Sassuolo, poi il ritorno in Uruguay per sistemare le pratiche per il visto di lavoro. Tappa successiva, presentarsi al ritiro di Vipiteno-Racines dal 6 al 22 luglio. "Sono pronto e motivato - le prime parole di Alvarez - Credo che questa soluzione sia l'ideale per la mia età" Si parla di 11 milioni più due di bonus, con l'aggiunta del 20% sulla futura rivendita. Nel corso della preparazione estiva il Sassuolo effettuerà un test interessa: il 31 luglio, l'amichevole contro il Reims sarà infatti un modo per vedere all'opera da vicino Wout Faes, centrale belga classe 1998.