Scamacca mister 50 milioni, il Psg chiude e ‘caccia’ Icardi

Scamacca al Psg, ci siamo . Nelle ultime ore il club francese ha mosso passi concreti per definire l’affare col Sassuolo sulla base di 40 milioni di euro più 10 di bonus, in parte facilmente raggiungibili. Confermate quindi le cifre di metà giugno con l'azzurro che da tempo ha detto sì ad un contratto da circa 3,5 milioni di euro a stagione. Insomma, l’affare veleggia verso la chiusura e presto potrebbe esserci il contatto decisivo per le firme e gli annunci.

Galliani sogna il colpo Maurito

L’atteso arrivo di Scamacca a Parigi mette alla porta Mauro Icardi. Maurito dovrà cercarsi una nuova sistemazione, nonostante il suo desiderio di riscattarsi dopo una stagione negativa. I francesi avevano chiesto aiuto a Jorge Mendes per provare a piazzare l’ex Inter al Wolverhampton, ma la pista inglese non stuzzica il calciatore argentino che sogna di tornare un giorno in Italia. Di sicuro, Wanda Nara preferirebbe accettare l’offerta del Monza e di Adriano Galliani. E ci riferiamo alla proposta che prevede una maglia da protagonista per il goleador (stipendio pagato a metà col Psg) e un contratto da opinionista nelle reti Mediaset per la moglie-procuratrice.