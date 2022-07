Calciomercato Sassuolo, Scamacca al West Ham per 42 milioni

SASSUOLO - Uno dei nomi più chiacchierati in chiave mercato ha scelto la sua prossima destinazione. Gianluca Scamacca saluterà il Sassuolo e la Serie A per trasferirsi al West Ham. All'orizzonte, dunque, una nuova avventura in Premier League per il 23enne attaccante della Nazionale di Mancini. Su Scamacca era piombato il Psg che, per la mancata cessione di Icardi, si è fatto superare dal club inglese che ha messo sul piatto 42 milioni totali al Sassuolo (36 milioni più 6 di bonus oltre ad un 10% sulla futura rivendita). Al giocatore un contratto sui 3 milioni di euro a stagione. Un profilo da vero numero 9 che gli Hammers cercavano con insistenza. Tutto fatto. Scamacca sarà atteso a Londra nei prossimi giorni per visite mediche e firma sul contratto quinquennale.