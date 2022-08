Dionisi: "Raspadori? A oggi è un giocatore del Sassuolo"

SASSUOLO - "Esordire con la Juventus è uno stimolo. Per riscattarci dal derby di Coppa voglio vedere un altro approccio e un altro gioco". Lo ha dichiarato il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, in vista della prima di campionato, contro la Juve. Ma con il mercato aperto le curiosità si appuntano sull'attacco neroverde, tra il nuovo arrivato Pinamonti e il possibile partente (direzione Napoli) Raspadori: "Pinamonti - commenta Dionisi - è arrivato l'altro ieri e si è allenato la prima volta ieri mattina. Si è sempre allenato ma gli manca la partita perché attendeva di conoscere la destinazione. Siamo felici che sia con noi, cerchiamo di capirlo se farlo iniziare o entrare a gara in corso, ora l'obiettivo è fargli trovare la condizione con le partite. Raspadori? Si sta allenando bene, sapete bene che sul mercato c'è più di qualcosa: non so a che punto sia, ma a oggi è un giocatore del Sassuolo. Se sarà ancora del Sassuolo domani e dopodomani, sarà a disposizione a Torino e potrebbe giocare". Poi gli obiettivi stagionali: "Confermarci rispetto all'anno scorso, sapendo che ripetere i 50 punti, e le prestazioni, non sarà semplice. Favorite per lo Scudetto? Per ovvie ragioni il Milan campione in carica e i vicini di casa dell'Inter, oltre alla Juve che affrontiamo lunedì. Ma occhio a sorprese". In vista del prossimo match: "Alla Juve toglierei Di Maria per talento e capacità, ma Kostic è un giocatore forte e Bremer nella passata stagione è stato forse il difensore più continuo. La Juve ha acquistato giocatori importanti".