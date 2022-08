Pinamonti si presenta: "Sassuolo importante per la mia carriera"

SASSUOLO - "Sono felice di essere qui, il Sassuolo mi ha cercato a lungo. Fare una stagione insieme mi rende orgoglioso". Lo ha dichiarato Andrea Pinamonti, in occasione della propria conferenza stampa di presentazione da giocatore del Sassuolo: "Il Sassuolo punta molto sui giovani, essere qui è motivo di orgoglio. Penso che sia una tappa che può darmi tanto e spero anche io di dare tanto alla società. L'obiettivo è confermare quanto fatto la passata stagione e migliorare. Dionisi? Ho girato tanto provando tante cose, compreso il modulo che useremo quest'anno. Non è un problema giocare con una o due punte o altro, il mister mi ha spiegatco come vuole giocare, penso che sia fondamentale per la mia scelta, il Sassuolo crea tante occasioni. Nazionale? E' obbligatorio tenerla in considerazione per un giocatore che punta ad alti livelli. Voglio ripetere la passata stagione per avere l'opportunità della Nazionale. L'obiettivo è segnare più gol possibili e superare i gol fatti la passata stagione per aiutare la squadra. Ora stiamo gestendo il minutaggio, con l'Inter non ho fatto precampionato. Non so quando, ma i 90' nelle gambe arriveranno. Non mi pesa essere l'investimento più importante del Sassuolo, non guardo le etichette. Sono orgoglioso di essere qui. Non è un peso, ma una responsabilità e uno stimolo. Penso che a grandi linee Sassuolo può essere come Empoli. Trovando cose simili spero di far bene come a Empoli, se non meglio. Ho scelto il Sassuolo per il mio bene e penso che la società possa ambire a palcoscenici importanti. Inter? Io dirò sempre grazie all'Inter, mi ha accolto che avevo 14 anni, non posso recriminare nulla. Non ho avuto grandi occasioni per dimostrare lì, ma non ce l'ho con l'Inter. Il fatto di essere qui può essere un trampolino di lancio per una big, ma si vedrà in futuro".