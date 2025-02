Sassuolo, Carnevali: "Berardi? Abbiamo avuto delle richieste, ma siamo stati chiari"

Le parole di Palmieri

Queste le parole del direttore sportivo: "Non esistono piano A o piano B, si lavora. Siamo abituati a parlare poco e fare i fatti, e così abbiamo fatto. Abbiamo preso dei giocatori di spessore. A volte leggiamo delle cose che ci lasciano interdetti. I nostri top player non sono mai stati sul mercato, non abbiamo mai preso in considerazione nessuna offerta. Se dovessimo raccontare tutto quello successo saremmo solo quelli che raccontano romanzi. Se abbiamo fatto delle operazioni è perchè ci siamo resi conti di voler incrementare ancora di più il numero dei giocatori che ci potessero dare una mano per tornare in Serie A. La società ha fatto grandi sforzi da inizio stagione e questa è una dimostrazione di voler fare ancora di più per raggiungere l'obiettivo. Penso sia stato giusto e importanti mandare i nostri giovani a fare esperienza".