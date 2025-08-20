Matic può tornare in Italia: su di lui c’è il Sassuolo

Il Sassuolo di Fabio Grosso ci prova per Nemanja Matic . È lui l'obiettivo numero uno per rinforzare il centrocampo neroverde in questi ultimi giorni di mercato . Attualmente svincolato , una volta archiviata l'esperienza con la maglia dell'Olympique Lione, il mediano serbo sta seriamente valutando un ritorno in Italia .

Sassuolo, Matic nel mirino: si attende il sì del calciatore

Dopo aver conquistato l'immediato ritorno in Serie A, al termine di una straordinaria cavalcata tra i cadetti, il Sassuolo ha intenzione di aggiungere alla mediana di Fabio Grosso un'importante dose di leadership ed esperienza, così da aiutare a crescere i tanti giovani talenti presenti all'interno dello spogliatoio. In cima al taccuino dell'ad Carnevali c'è ora Nemanja Matic, classe '88 già protagonista in Italia con i colori della Roma. Si lavora per un suo arrivo a parametro zero, con i neroverdi che restano fiduciosi. Il 37enne, reduce da un'annata in cui ha collezionato 39 presenze, un gol e un assist con il Lione, riflette sul da farsi. Il Sassuolo attende il definitivo sì di Nemanja Matic.