Matic può tornare in Italia: su di lui c’è il Sassuolo

Il Sassuolo di Fabio Grosso ci prova per Nemanja Matic. È lui l'obiettivo numero uno per rinforzare il centrocampo neroverde in questi ultimi giorni di mercato. Attualmente svincolato, una volta archiviata l'esperienza con la maglia dell'Olympique Lione, il mediano serbo sta seriamente valutando un ritorno in Italia.
Sassuolo, Matic nel mirino: si attende il sì del calciatore
Dopo aver conquistato l'immediato ritorno in Serie A, al termine di una straordinaria cavalcata tra i cadetti, il Sassuolo ha intenzione di aggiungere alla mediana di Fabio Grosso un'importante dose di leadership ed esperienza, così da aiutare a crescere i tanti giovani talenti presenti all'interno dello spogliatoio. In cima al taccuino dell'ad Carnevali c'è ora Nemanja Matic, classe '88 già protagonista in Italia con i colori della Roma. Si lavora per un suo arrivo a parametro zero, con i neroverdi che restano fiduciosi. Il 37enne, reduce da un'annata in cui ha collezionato 39 presenze, un gol e un assist con il Lione, riflette sul da farsi. Il Sassuolo attende il definitivo sì di Nemanja Matic.