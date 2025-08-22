Sassuolo, Grosso e il ritorno in Serie A contro il Napoli: "Fortissimi anche senza Lukaku. Matic? Un'opportunità..."

SASSUOLO - "Debutto in Serie A? Una bella emozione cominciare dove all'inizio dell'anno scorso sognavamo di essere. Sarà forse banale ricordarlo, ma ci aspetta un impegno difficile contro i campioni d'Italia, una squadra fortissima guidata da un grande allenatore, che anche senza Lukaku avrà alternative importanti". Così l'allenatore del neopromosso Sassuolo , Fabio Grosso , alla vigilia del match del ' Mapei Stadium ' contro il Napoli scudettato che inaugura la stagione 2025/26. Il campione del mondo 2006 vive una vigilia importante, il suo primo esordio da allenatore nella massima serie contro Antonio Conte che, da tecnico, non ha mai affrontato: "Sappiamo che dovremo fare una grande partita di squadra, cercando di resistere nei momenti difficili ed essere magari più cinici rispetto alla gara di Coppa Italia. Siamo convinti in generale che avremo le qualità in futuro per raggiungere i nostri obiettivi, con equilibrio, senza porci particolari limiti".

Sassuolo, Grosso: "Matic? C'è l'opportunità, è un giocatore forte". Su Berardi...

Il tecnico neroverde, in conferenza stampa, ha detto la sua anche sulla campagna di rafforzamento degli emiliani annunciando, di fatto, l'arrivo dell'ex Roma Nemanja Matic: "C'è stata questa opportunità che spero vada a buon fine. Matic è un giocatore forte, nel finale del suo percorso, ma ancora bello pieno". Sul rinnovo fino al 2029 di capitan Berardi: "L'ho trovato l'anno scorso dopo l'infortunio nel momento forse più difficile della sua carriera. E la ferocia che ha messo per recuperare mi ha fatto capire quanto sia importante in questa società. Ce lo teniamo stretto e lui è molto felice di continuare il suo percorso a Sassuolo".