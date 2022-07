Calciomercato Spezia, Sala rinnova fino al 2024

LA SPEZIA - Lo Spezia, tramite comunicato sul proprio sito ufficiale, ha annunciato "di aver trovato l'accordo per il rinnovo del contratto che legava Jacopo Sala alla società di via Melara, ora in scadenza al 30 giugno 2024. Classe '91, in maglia bianca Sala si è rivelato un prezioso jolly nello scacchiere aquilotto, capace di agire sia sulla linea difensiva che in mediana grazie a una spiccata duttilità e a una predisposizione al sacrificio con pochi eguali. Approdato nel Golfo dei Poeti all'inizio della stagione 2020-2021, Sala ha saputo ritagliarsi un ruolo importante all'interno dello spogliatoio e nella passata stagione la sua esperienza è stata determinante dentro e fuori dal campo, diventando uno dei punti di riferimento di una tra le rose più giovani d'Europa. Diciassette le presenze totalizzate nel campionato 2021-2022 e un gol, l'unico fino ad ora in maglia bianca, che è valso tre fondamentali punti nel match casalingo vinto proprio per 1 a 0 contro il Torino, con l'indimenticabile esultanza del numero 7 aquilotto in un "Picco" letteralmente impazzito".