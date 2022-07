LA SPEZIA - Attraverso una nota ufficiale diramata sul proprio sito, lo Spezia comunica "di aver trovato l'accordo per la rescissione consensuale del contratto che legava il centrocampista classe '95, Leo Sena, al club di via Melara. A Leo Sena i migliori auguri per un futuro denso di soddisfazioni, sportive e non". Arrivato in Italia nella stagione 2020/2021, Leo Sena ha collezionato 19 presenze totali con lo Spezia.