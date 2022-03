Torino, Brekalo andrà via? Il ds del Wolfsburg: "Tornerà da noi a giugno"

" Josip Brekalo in estate tornerà da noi a Wolfsburg in estate. Finora nessuno del Torino ci ha chiamato" così Marcel Schafer , ds del Wolfsburg , in merito alla situazione relativa a Josip Brekalo , giocatore croato di proprietà del club tedesco ma in prestito al Torino , che però ha un'opzione di riscatto fissato a 13 milioni che non parrebbe intenzionato a esercitare. Brekalo ha il contratto in scadenza nel giugno 2023 , ma vorrebbe trovarsi quanto prima un'altra squadra.

Ai Mondiali vorrebbe mettersi in mostra

Il giocatore, la prossima stagione, secondo quanto riferito dalla Bild, vorrebbe giocare in una grande squadra. La sua idea sarebbe quella di sfruttare la visibilità offerta dal prossimo Mondiale in Qatar per potersi mettere in mostra e cercare di catturare l'attenzione di un club che giochi costantemente le coppe europee, che sia Champions, Europa League o anche Conference League. Sia i granata che i campioni di Germania 2009 non soddisfacerebbero le sue ambizioni, per questo sarebbe in cerca di un'altra sistemazione.