Torino, all-in su Joao Pedro: la valutazione del Cagliari

Il direttore Stefano Capozucca è stato chiaro: Joao Pedro in B è un lusso che il Cagliari non si può permettere. Inevitabile, così, intavolare subito una trattativa per trovare una sistemazione all'attaccante classe '92, in scadenza nel 2023. Il Torino si conferma la società più interessata e a tal proposito va segnalato un incontro, importante, in programma oggi. I granata cercano un attaccante e sperano di superare la concorrenza della Fiorentina, da tempo sulle tracce del giocatore. Come? Puntando sui buoni rapporti tra i due presidenti e sulla volontà del calciatore valutato 8-9 milioni di euro.