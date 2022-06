Torino, da Belotti a Joao Pedro e Bremer: Vagnati fa il punto

"Sta facendo le sue valutazioni legittimamente, ma lui è una pagina importante del Toro, comunque vada a finire. Noi per quella che è la nostra storia dobbiamo guardare avanti in vista della prossima stagione". Queste le parole di Davide Vagnati, direttore dell'area tecnica del Torino, circa l'annosa questione legata al rinnovo di contratto del capitano granata Andrea Belotti, in scadenza il 30 giugno. Ospite di "Calciomercato - L'Originale" su Sky Sport, Vagnati ha parlato di mercato in entrata e in uscita e concentrandosi sul reparto offensivo chiarisce: "Abbiamo qualche giocatore importante come Sanabria, che ha grandi qualità tecniche. Per Pellegri stiamo trattando con il Monaco per tenerlo".