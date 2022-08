Calciomercato Torino, ecco Ilkhan. Si sblocca Miranchuk

TORINO - Ieri è stata anche la giornata di Aleksej Miranchuk. Dopo un lungo tira e molla, il fantasista russo ha raggiunto finalmente Torino. Si trasferisce con la formula del prestito e diritto di riscatto, sui 12 milioni di euro. Ufficializzato il centrocampista turco Emirhan Ilkhan, i granata non interrompono poi i contatti per il nuovo difensore. Così, oltre ai noti Jason Denayer e Perr Schuurs, risultano dei dialoghi per Isak Hien che ieri era segnalato molto vicino. E invece l’attaccante? Ci sarebbe un ritorno di fiamma per Krzysztof Piatek, trattato in questa sessione già dalla Salernitana, e determinato a lasciare adesso l’Hertha Berlino. Dopo l’esperienza alla Fiorentina, per il polacco si tratterebbe quindi di un’altra avventura in Serie A.