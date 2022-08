Torino, è ufficiale l'arrivo di Vlasic

TORINO - Tramite un comunicato ufficiale, il Torino ha reso noto "di aver acquisito dal West Ham United Football Club, a titolo temporaneo con opzione per il trasferimento definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nikola Vlasic"."Tutto il Torino Football Club - conclude il comunicato - accoglie Nikola Vlasic con un caloroso benvenuto: buon lavoro, Sempre Forza Toro!". Centrocampista classe 1997, Vlasic è cresciuto nelle giovanili dell’Hajduk Spalato, club con il quale nel 2014/15 ha esordito tra i professionisti e anche in Europa League dove è risultato il più giovane marcatore di sempre degli spalatini nelle competizioni europee, segnando a 16 anni, 9 mesi e 2 giorni. Nel 2017/18 il trasferimento in Inghilterra, all’Everton e, un anno dopo, il passaggio al CSKA Mosca. Poi il ritorno in Premier con il West Ham.