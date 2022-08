Calciomercato Torino, fari puntati su Makengo

TORINO - Perr Schuurs (22) è vicinissimo al Torino. I granata hanno un accordo di massima con l’Ajax, sulla base di 12 milioni di euro bonus inclusi: l’obiettivo è definire l’affare entro lunedì. Non solo: i granata vogliono concludere anche l’operazione per Isak Hien (23), centrale svedese del Djurgardens. E non finisce qui, perché i piemontesi hanno puntato anche Jean-Victor Makengo (24), centrocampista di qualità e quantità molto stimato dal tecnico Ivan Juric. Certo, non sarà facile strappare all’Udinese il mediano valutato sui 10 milioni di euro, ma il Torino ci riproverà anche più avanti.