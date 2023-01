Torino, per Ilic l'Olympique Marsiglia offre di più: la situazione

L'Olympique Marsiglia fa sul serio per Ivan Ilic. Oggi i francesi hanno offerto circa 18 milioni per il centrocampista serbo, da tempo nel mirino del Torino. L'offerta dei transalpini stuzzica molto il Verona che, proprio domani, avrebbe dovuto incontrare i granata per strappare una proposta più alta rispetto all'ultima, sui 20 milioni per il pacchetto completo Ilic più Hien. Il Torino cerca anche un difensore e per questo aveva pattuito la possibilità di lasciare il centrale svedese in Veneto fino a giugno. Questo è uno scenario ancora attuale visto che le due operazioni potrebbero essere slegate. Insomma entro domani si conoscerà il futuro di Ilic, segnalato vicino all'Olympique Marsiglia (in caso di accordo rimarrebbe al Verona per i prossimi sei mesi) e corteggiatissimo dal Torino di Ivan Juric.