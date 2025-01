Torino, ufficiale il rinnovo di Samuele Ricci

Torino, ufficiale il rinnovo di Ricci

"Il Torino Football Club - si legge nella nota ufficiale del Torino - è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Samuele Ricci fino al 30 giugno 2028. Ricci è nato a Pontedera il 21 agosto 2001. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dell'Empoli, con i toscani ha esordito tra i professionisti nella stagione 2019/2020, in Serie B. Dopo due stagioni tra i cadetti, con 62 presenze e 2 gol, ha ottenuto la promozione in Serie A. Nella stagione 2021-'22, al suo primo anno nella massima serie, ha collezionato 21 presenze ed un gol tra agosto e gennaio, prima di trasferirsi al Toro nella seconda parte dell'anno. Divenuto in breve tempo uno dei punti di forza della formazione granata, al Torino ha raccolto in totale 97 presenze e 4 reti, guadagnandosi anche la convocazione nella Nazionale italiana dove vanta 6 presenze complessive. Sempre Forza Toro!".