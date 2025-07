Milinkovic Savic, il Leeds è interessato: chieste informazioni al Torino

Vanja Milinkovic-Savic nel mirino del Leeds . Il club neopromosso in Premier League ha chiesto informazioni per il portiere del Torino , che potrebbe rappresentare una nuova plusvalenza per la società di Urbano Cairo. Il classe '97 è seguito con attenzione anche dal Napoli .

Torino, Leeds interessato a Vanja Milinkovic-Savic

Il Leeds ha fatto un sondaggio per Vanja Milinkovic-Savic, estremo difensore che potrebbe lasciare il Torino in questa sessione di mercato. Per il momento, una semplice richiesta di informazioni, per un giocatore che ha messo a referto 37 apparizioni nell'ultimo campionato di Serie A, collezionando un totale di 10 clean sheets. Il Napoli resta vigile, dopo aver raggiunto un principio d'accordo con il Toro a giugno sulla base di 18 milioni di euro.