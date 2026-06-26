Seck ceduto al Partizan Belgrado: il comunicato ufficiale del Torino

Il Torino ufficializza la terza cessione di questa sessione di mercato dopo quelle di Walukiewicz al Sassuolo e di Silva Pertinhes al Mantova. Di seguito il comunicato: "Il Torino Football Club comunica che il Fudbalski klub Partizan ha esercitato l’opzione di riscatto e ha acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Demba Seck. Il Torino saluta Demba con un in bocca al lupo per il proseguimento della sua carriera". L'attaccante senegalese ha disputato 34 partite con la maglia del Torino dal 2022 al 2024 prima dei prestiti di Frosinone, Spal e Partizan, su cui il club deteneva il l'opzione di diritto di riscatto. Con i serbi il classe 2001 ha disputato 30 partite segnando 6 gol.