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Simeone resta al Torino: incontro positivo con Cairo e Petrachi

L'ex centravanti di Napoli e Fiorentina ha scelto di rimanere alla corte di Ignazio Abate in vista della prossima stagione sportiva
2 min
TagsSimeoneTorinoCalciomercato

Giovanni Simeone resta al Torino. Il Cholito indosserà la maglia granata anche nella prossima stagione sportiva. Questa la scelta dell'attaccante argentino, reduce da un'annata in cui ha realizzato 11 gol in 32 partite in Serie A. La decisione è maturata al termine del colloquio con il ds Gianluca Petrachi e il presidente Urbano Cairo.

Simeone resta al Torino: la decisione dell'attaccante

Simeone vanta altri due anni di contratto con il Torino, più un'opzione di rinnovo per la stagione 2028/29. Un quarto dei gol del Toro portano la sua firma nell'annata appena trascorsa, ecco perché il neo allenatore Ignazio Abate ha voluto fortemente trattenere l'ex calciatore di Napoli, Fiorentina ed Hellas Verona. All'ombra del Filadelfia, Simeone ha ritrovato continuità dal punto di vista delle prestazioni e sotto il profilo realizzativo, entrando subito nel cuore dei tifosi granata. Ora lo attende una nuova stagione da protagonista.

 

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