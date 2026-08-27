Ilic rinnova con il Torino e va in prestito al Lecce: ora è ufficiale

Ivan Ilic al Lecce: è ufficiale. Il centrocampista serbo, classe 2001, è un nuovo giocatore della squadra di Di Francesco, che già ieri aveva accolto il ragazzo per visite mediche e firma. Prima di trasferirsi in Salento, il calciatore ha prolungato il suo contratto con il Torino fino al 30 giugno 2028, per poi passare in giallorosso con la formula del prestito con diritto di riscatto.