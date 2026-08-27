Ilic rinnova con il Torino e va in prestito al Lecce: ora è ufficiale

L'annuncio dei due club sancisce la fine della trattativa che ha portato il centrocampista serbo alla corte di Eusebio Di Francesco

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Pubblicato il 27.08.2026, 10:25

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Ivan Ilic al Lecce: è ufficiale. Il centrocampista serbo, classe 2001, è un nuovo giocatore della squadra di Di Francesco, che già ieri aveva accolto il ragazzo per visite mediche e firma. Prima di trasferirsi in Salento, il calciatore ha prolungato il suo contratto con il Torino fino al 30 giugno 2028, per poi passare in giallorosso con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Torino, Ilic rinnova e va in prestito al Lecce: i dettagli

"Il Torino Football Club - scrive la società granata sui propri canali ufficiali - comunica di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del centrocampista Ivan Ilic sino al 30 giugno 2028. Successivamente, il Club ha ceduto all’ Unione Sportiva Lecce, a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2027 con opzione per l’acquisto definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore. Il Torino saluta Ivan e gli augura il meglio per questa sua nuova esperienza professionale".

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Lecce, ecco Ilic: l'annuncio ufficiale

Contestualmente, è poi arrivato anche il comunicato ufficiale del club guidato dal presidente Sticchi Damiani, che si è assicurato le prestazioni sportive del giocatore serbo: "L’U.S. Lecce - si legge nella nota dei salentini - comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con opzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ivan Ilić dal Torino F.C. Il centrocampista serbo classe 2001 vestirà la maglia numero 20".

 

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