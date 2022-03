Udinese, nuovo rinforzo in mediana: ufficiale Lovric

UDINE - L'Udinese ha annunciato di aver tesserato il mediano austriaco, naturalizzato sloveno, Sandi Lovric che compie 24 anni proprio oggi. Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027. Interprete duttile della mediana - spiega il club sul proprio sito -, Lovric può giocare davanti alla difesa ma anche in posizione più avanzata o da mezzala, grazie alla sua qualità tecnica e alla buona predisposizione a concludere a rete. Dopo le giovanili nello Sturm Graz, a soli 16 anni, nella stagione 2014/2015, debutta in prima squadra e colleziona ben otto presenze nella Bundesliga austriaca. Nella stagione 18/19 debutta in Champions con il Graz ma nell'estate 2019 si trasferisce al Lugano, dove gioca con continuità segnando cinque reti e distribuendo otto assist. Numeri confermati anche nelle stagioni successive per Lovric, che ha scelto di vestire la maglia della nazionale slovena di cui è diventato un punto fermo scendendo in campo diciannove volte e segnando tre gol, di cui due nelle recenti qualificazioni mondiali.