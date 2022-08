Udinese, Marino su Udogie-Tottenham: "C'è una trattativa, va via alle nostre condizioni"

UDINE - "C'è una trattativa in corso e parlarne quando non ci sono ancora le ufficialità è molto complicato". Pierpaolo Marino, direttore dell'area tecnica dell'Udinese, commenta a 'Udinese Tonight', su Udinese Tv, il possibile trasferimento di Destiny Udogie al Tottenham di Antonio Conte. "È bello che ci sia un'offerta importante per Udogie - sottolinea Marino - ma l'Udinese cede i propri giocatori solo per le cifre giuste e tende a tenerli due anni. Cercheremo di non smentire questi parametri". Il 19enne originario di Verona, seguito in tempi non sospetti da Inter e Juventus, è un profilo che piace alle big nostrane e straniere ma nessuno si era mai avvicinato alle richieste dell'Udinese fino all'affondo decisivo del Tottenham. Gli Spurs, nei giorni scorsi, hanno chiuso l'affare con i friulani sulla base di 25 milioni di euro con bonus. L'accordo tra i due club prevede anche il prestito del duttile terzino che rimarrà un altro anno a Udine: uno step necessario per proseguire il percorso di crescita, prima del grande salto in Premier League.