UDINE - Movimenti in difesa per l'Udinese di Andrea Sottil. Con le visite mediche e la firma sul contratto di Kingsley Ehizibue, proveniente dal Colonia, i friulani hanno occupato la casella lasciata libera da Brandon Soppy, volato all'Atalanta alla corte di Gian Piero Gasperini. L'Udinese, intanto, tiene un canale aperto con il Torino per Armando Izzo. Continuano i contatti tra le due società per il difensore che è ormai sul piede di partenza, dopo la bocciatura del tecnico granata Ivan Juric.