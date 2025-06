Udinese, ufficiale il rinnovo per Thauvin fino al 2026

Conferma importantissima in casa Udinese: Florian Thauvin ha rinnovato il suo contratto con il club. Il francese resterà con i friulani per un altro anno, fino a giugno 2026. Arrivato all'Udinese nel gennaio del 2023, è diventato fin da subito un elemento centrale per il progetto dell'Udinese. Nella stagione 23/24 trascina la squadra alla salvezza all'ultima giornata, nonostante l'infortunio che gli ha fatto saltare l'ultima parte di campionato. Nella scorsa diventa il capitano e raggiunge gli 8 gol, record realizzativo per lui negli ultimi 5 anni.