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Udinese, preso Unai Gomez: domani le visite mediche

Il fantasista dell'Athletic Club si prepara a vestire la maglia bianconera: test a Villa Stuart e firma sul contratto
2 min
TagsUdineseUnai GomezCalciomercato

Unai Gomez è pronto a diventare un nuovo calciatore dell'Udinese. Sarà il fantasista classe 2003 uno dei primi acquisti della sessione di mercato del club friulano, che domani svolgerà le visite mediche a Villa Stuart a Roma. Per il ragazzo cresciuto nel settore giovanile della squadra basca, 6 gol e 5 assist in 117 presenze in quel di Bilbao.

Unai Gomez all'Udinese: domani le visite mediche a Roma

Centrocampista con caratteristiche offensive, capace di interpretare più ruoli della mediana, Unai Gomez si prepara a vestire la maglia bianconera. Lascerà l'Athletic Club, società che ha limato nelle ultime ore i dettagli dell'accordo che porterà a Udine il 23enne. Il calciatore è atteso nella giornata di domani, lunedì 6 luglio, a Roma presso Villa Stuart, dove sosterrà le visite mediche di rito prima di apporre la firma sul contratto che lo legherà all'Udinese. Non solo Unai Gomez. Vicino anche l'acquisto di Omar Haktab Traoré, difensore che si è recentemente svincolato dall'Heidenheim dopo 3 anni in Germania.

 

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