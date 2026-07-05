Udinese, preso Unai Gomez: domani le visite mediche

Unai Gomez è pronto a diventare un nuovo calciatore dell'Udinese. Sarà il fantasista classe 2003 uno dei primi acquisti della sessione di mercato del club friulano, che domani svolgerà le visite mediche a Villa Stuart a Roma. Per il ragazzo cresciuto nel settore giovanile della squadra basca, 6 gol e 5 assist in 117 presenze in quel di Bilbao.