Udinese, visite mediche e firma per il portiere Mrozek
Inizia l'avventura in maglia Udinese di Bartosz Mrozek. Il portiere polacco, classe 2000, arriva dal Lech Poznan e si candida per essere il vice Okoye nella gerarchia tra i pali pensata da Kosta Runjaic. Il ragazzo ha sostenuto le visite mediche di rito a Villa Stuart, a Roma, ed ora è pronto ad apporre la firma sul contratto che lo legherà alla società della famiglia Pozzo. Ufficialità attesa nelle prossime ore.
Bartosz Mrozek all'Udinese, visite mediche e firma per il portiere polacco
Titolarissimo tra le fila del Lech Poznan, Bartosz Mrozek arriva all'Udinese con grandi ambizioni e con la consapevolezza di poter mettere in mostra le sue qualità. Alto 1.94 m, il 26enne si trasferisce in bianconero con la formula del prestito con obbligo di riscatto, dopo aver collezionato in Polonia lo scorso anno 10 clean sheets in 33 partite, oltre a 3 reti inviolate in 12 gare di Conference League. Un biglietto da visita niente male. Stamattina le visite mediche a Villa Stuart e ora tempo di conoscere i suoi nuovi compagni ed essere subito a disposizione di Runjaic in vista del weekend di campionato.
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