Udinese, visite mediche e firma per il portiere Mrozek

Inizia l'avventura in maglia Udinese di Bartosz Mrozek. Il portiere polacco, classe 2000, arriva dal Lech Poznan e si candida per essere il vice Okoye nella gerarchia tra i pali pensata da Kosta Runjaic. Il ragazzo ha sostenuto le visite mediche di rito a Villa Stuart, a Roma, ed ora è pronto ad apporre la firma sul contratto che lo legherà alla società della famiglia Pozzo. Ufficialità attesa nelle prossime ore.