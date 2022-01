Calciomercato Venezia, ufficiale l'arrivo dell'ex Lazio Nani

VENEZIA - Ora è ufficiale: l'ex Lazio Nani torna in Italia. L'attaccante portoghese, Campione d'Europa nel 2016 insieme a Cristiano Ronaldo, vestirà la maglia del Venezia fino al termine della stagione 2022/2023, come annunciato dal club lagunare sul proprio sito ufficiale: "Nani, al secolo Luís Carlos Almeida da Cunha, è una delle ali più talentuose della sua generazione - si legge nella nota del club - famoso per i suoi dribbling e per i suoi gol spettacolari. In carriera ha collezionato trofei quali il Campionato Europeo UEFA 2016 con il Portogallo, la UEFA Champions League 2018 e quattro titoli di Premier League inglese (2007/08, 2008/09, 2010/11, 20012/13) con il Manchester United, ed infine tre Taça de Portugal (2006/07, 2014/15, 2018/19) e una Taça da Liga (2018/19) con lo Sporting CP".