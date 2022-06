Simeone è del Verona: ufficiale il riscatto dal Cagliari

VERONA - Ufficiale il riscatto definitivo di Giovanni Simeone dal Cagliari da parte dell'Hellas Verona, che lo aveva preso in prestito dai sardi la scorsa estate. Il 26enne centravanti, figlio del 'Cholo' attuale allenatore dell'Atletico Madrid, come annunciano gli scaligeri in un comunicato "ha firmato un contratto col Club gialloblù fino al 30 giugno 2026".